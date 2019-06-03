高雄市長韓國瑜6月1日凱道造勢，吸引數十萬名韓粉冒雨力挺，儼然「韓流再現」。對此，有評論認為，韓國瑜聲勢一飛沖天，在執行初選民調時容易受非藍軍干擾，此外，韓國瑜要如何邊顧高雄市政邊拚選戰也成挑戰。

韓國瑜前天在造勢大會上表示，這3年來民進黨執政太差，2020年他準備承擔任何重要職務，不惜為中華民國粉身碎骨。他也提及總統最重要的工作就是國防、外交、兩岸，如果有機會承擔重任，在國防上，戰爭沒有贏家、和平沒有輸家，須保證任何情況下對方不敢掀起戰端；外交要把現在的「凱子外交」，轉為「發財外交」；至於兩岸關係一定要穩定，民進黨為了喊出愛台灣把2300萬人帶著一起衝撞兩岸議題，但從事政治工作，不愛台灣，會去愛菲律賓嗎？「愛台灣和顧主權都是廢話，誰當總統都要做，不是拿來騙選票」。

這場造勢吸引數十萬名韓粉到場支持，據中評社報導，韓國瑜聲勢一飛沖天，執行初選民調時，很容易會招致非藍軍干擾，灌票給第二名候選人。若正藍軍只佔民調抽樣的四成上下，其他都是來鬧的，韓提前聲勢沖天對初選未必是好事。現在韓國瑜聲勢越來越強，恐拉大與郭台銘距離，且不排除藍軍支持者也會操作棄保，王金平、朱立倫支持者最後有可能轉向。韓國瑜曾提及要恢復退休公教年金改革，也很容易在選舉發酵。

此外，韓粉聚攏拉高人氣後，韓國瑜接下來要面對的是黑韓、掣肘高雄市政的力量會更大，讓他更難「好好做」。韓國瑜接下來該如何邊顧好高雄施政品質邊拚選舉，將是很大挑戰。

(中時電子報)