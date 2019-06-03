「女王」小威廉絲(Serena Williams)在法網爆冷出局，賽後她的憤怒波及了奧國男網選手提姆(Dominic Thiem)。當時提姆正接受記者採訪，小威卻叫人把他趕出採訪室，因為她馬上要用。提姆說：「什麼鳥？你跟我開玩笑嗎，所有人都要乖乖排隊。這告訴我們小威是個多麼糟糕的人。」

「只因為她開口，我就得讓出來？我也不是真的很生氣，也許有一點啦。」提姆對德國記者說：「今天就算只是青少年組的坐在這裡，其他選手也都要乖乖排隊，這是原則問題。我敢肯定費德勒(Roger Federer)或納達爾(Rafael Nadal)永遠不會做這種事。」

奧地利網球選手提姆。（美聯社資料照）

費德勒對此表示：「一般來說，贏球的人優先使用採訪室，因為他們隔日還有比賽需要先走。如果我今天輸給對手，我絕對尊重他想何時進採訪室，反正我的下一場比賽是在很久很久以後。」

提姆當天打贏了自己的比賽，按照規矩他本來就不用讓出來。意外輸給科寧(Sofia Kenin)的小威很不爽，她只想盡快離開，嚷著要插隊，「我要一間採訪室，現在就要。」提姆好歹是世界第4的男選手，小威居然沒把他放在眼裡。

費德勒說：「這件事怕是有什麼誤會吧，也許場館人員該安排小威留在休息室，而不是讓她到外面排隊。」後來場館人員向提姆致歉，其實他們夾在中間也是左右為難。但如果天王費德勒都照著規矩來，整個網壇應該也沒人夠資格享有特權。

(中時電子報)