根據《OnSMASH》3日爆料，先前盛傳可能離開火箭的明星後衛保羅，竟被火箭放入跟公牛的交易談判當中，不過這筆交易就在即將達成的最後一刻，公牛突然反悔退出，也讓保羅只能繼續留在火箭，跟「大鬍子」哈登繼續聯手。

火箭與公牛這次交易的大致內容是，火箭用保羅去跟公牛換回鄧恩、馬爾卡寧兩人，並未涉及公牛擁有的今年第7順位籤，儘管公牛很早就宣告放棄繼續培養鄧恩，馬爾卡寧卻是他們未來重建核心之一，這可能也是這筆交易告吹主因。

有趣的是，保羅並未真的被火箭交易出去的謠言，剛好跟火箭總管莫瑞2日在社群媒體上，回答球迷的答案不謀而合，因為球迷詢問莫瑞是否考慮交易哈登或保羅，他的答案都是肯定不會，看來除了哈登是非賣品，保羅也將不被賣出。

畢竟保羅目前還有3年1.24億美元合約在身，加上他已經34歲，恐怕會讓不少球隊望之卻步，這次沒辦法把保羅送去公牛，接下來可能要找到合適把保羅送走的交易難度更高，看來火箭的「燈泡連線」暫時還會維持一段時間了。

(中時電子報)