屏東縣政府舉辦107學年度縣立高國中小暨補校應屆畢業生縣長獎頒獎典禮，由縣長潘孟安親自頒獎，多名讀補校的阿公阿嬤也獲獎。（潘建志攝）

屏東縣政府2日在潮州高中及和平國小，舉辦107學年度縣立高國中小暨補校應屆畢業生縣長獎頒獎典禮，由縣長潘孟安親自頒獎，多名補校畢業的長輩們也獲獎。就讀東港高中補校70歲的陳秀花，從小放牛、撈魚，如今重返學校並獲得縣長獎肯定，非常開心。

陳秀花童年時家境不好，從小必須幫家裡放牛、種田、捕撈魚苗，沒有讀書的機會。她一直沒有忘記到校園讀書的夢想，10年前在先生鼓勵下到補校念書，每天清晨4點到魚市場做生意，晚上7點到學校上學，十年來如一日不曾間斷。

如今陳秀花已是兒孫滿堂，她說雖然早上工作，晚上讀書，對她的年紀來說，在精神跟體力上都是考驗，不過能讀書就覺得很充實很快樂，活到老學到老；如今獲得縣長獎肯定，也覺得人生更有價值！

今年的縣長獎也特別頒爾，使用被譽為史上最美台灣燈會的屏東燈會，最夯主題燈之一的「海之女神」一卡通，並印上縣長獎字樣，成為別具紀念意義的禮物。

縣長潘孟安致詞時表示，看著許多長輩們重返校園拾起書本認真學習，非常感動與敬佩，這也是青年學子們最佳學習典範。畢業是人生另一個階段的開始，也鼓勵大家將來都能發揮所學，回饋造福孕育自己的這片土地。

(中時 )