「中華民國陸軍軍官學校校友總會」社團網友留言認為背影哥是時曉峰。(FB)

一個韓國瑜後援會社團也認為背影哥是時曉峰。(FB)

高雄市長韓國瑜1日參加凱道造勢活動，聚集30萬名身穿紅衣韓粉，一張「雨中的背影哥」照片瘋傳，讓許多韓粉感動落淚。大家都在找「背影哥」是誰，昨天許多韓粉社團在轉傳，認為雨中這個堅毅不拔守護國旗的背影是「陸軍官校正期班41期的時曉峰」 今年已70歲。

1日下午滂沱大雨，一位穿著黑衣的背影哥，在凱道誓師挺韓大會中，儘管雨都已經下到白茫一片，他仍依然挺直著背坐著、手中的國旗也一樣不動搖。「雨中的背影哥」照片瘋傳，讓許多韓粉感動落淚。資深媒體人黃暐瀚說，這個星期一，他在廣播「POP撞新聞」說「一支穿雲箭、千軍萬馬來相見」！那時如果不懂這意思的人，現在，應該懂了。

中天《新聞深喉嚨》也在臉書呼籲「背影哥~我們在找你!」。關於背影哥是誰眾說紛紜，但昨日有許多人在臉書社團轉傳，認為這個背影是「陸軍官校正期班41期的時曉峰」 今年已70歲。但另有一說，是海軍水中爆破隊17期任長海。

「中華民國陸軍軍官學校校友總會」社團網友留言「英雄，學長向你致最敬禮」、「向學長致敬，我在凱道~我見證」、「果然老學長才是真漢子」、「這才是標準軍校出來的軍人風格.使人敬佩·我們大家共同加油·消滅牠們」、「41期正期生果然是好榜樣，我的旅長就是41期的，正期生就是黃埔的骨幹，陸官的精神，我永遠敬愛正期生。」

(中時電子報)