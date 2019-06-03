力挺高雄市長韓國瑜的凱道造勢大會仍吸引超過30萬支持者聚集，但台北市長柯文哲2日再接受媒體訪問時，卻顯得一派輕鬆、老神在在。有媒體三點分析，柯文哲一派輕鬆的原因。

「庶民總統、團結台灣」全國挺韓造勢大會，有超過30萬韓粉到場力挺韓國瑜，許多人認為這一場造勢相當成功，國民黨總統初選應該就是韓國瑜出線。不過，被視為或將角逐總統大選的柯文哲在接受媒體訪問時，卻不改酸言本領，開酸「中華民國不要粉身碎骨就好了」以及「我不知道什麼是發財外交，所以韓主張把外交部併入外貿協會」？一副老神在在的模樣，究竟是何原因，令人好奇。

對此，港媒《中評網》三點解析：其一，2018台北市長選舉，代表國民黨的丁守中也在凱道辦過造勢，當時參與的民眾約3萬人。若如民進黨台北市議員梁文傑說挺韓大會只有7.5萬人，那麼雙北參與此場活動以及中南部動員的韓粉，可能沒有想像中的多，不像去年韓國瑜三山造勢一輛遊覽車都沒有的盛況。

第二，台北市警察局雖然對外表示沒有統計人數，但柯文哲身為台北市長一定會掌握情況，或許這人數統計在柯文哲眼中就是一般般，且國民黨初選還未結束，就算韓真的出線，要如何整合挺郭、挺朱、挺王的人馬，都還是未知數。

最後，觀察此次挺韓大會師的參與民眾，多數是中、老年人，而年長族群向來都不是柯的鐵盤，柯的支持者多數還是以年輕人居多。因此，這次造勢大會根本對柯沒有傷害，有傷的恐是民進黨。

(中時電子報)