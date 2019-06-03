名嘴吳子嘉日前爆料高雄市長韓國瑜外遇生女，還預告今（3）日要公布更重大內幕。但吳子嘉昨卻改口說，韓國瑜造勢成功，沒有要繼續爆料。亞洲警察協會秘書長葉毓蘭日前曾開玩笑表示，吳子嘉搞不好會說「我才是最鐵的韓粉」，如今果真大轉變，讓葉毓蘭也驚呼：吳子嘉演一週苦肉計，都是為韓國瑜造勢催場？

韓國瑜被爆料緋聞後，葉毓蘭1日曾發文建議如何危機處理，最後更開玩笑表示「最後，吳子嘉搞不好會說，你們都沒有看出我才是最鐵的韓粉。不下這個狠招，郭台銘和民進黨還會繼續佔據媒體版面，那會有這麼多韓粉上凱道？！」。

結果在韓國瑜造勢大成功後，吳子嘉還真的改口說不再繼續爆料了，讓葉毓蘭也大感驚訝，說自己不是吳子嘉的背後靈，本來純粹是酸酸這些什麼都能講、都敢講的名嘴，沒想到還真成了事實。

葉毓蘭更說「現在是怎樣，吳子嘉是最鐵的韓粉？演了一周苦肉計，都是為了韓國瑜造勢催場？」。

(中時電子報)