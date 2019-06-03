(圖/余澤宇提供)

竹子湖位於台北市北投湖田里，是大屯山與七星山之間的一個山谷，海拔670公尺。遠古時期曾經是火山爆發後所形成之堰塞湖，湖水退去後，過去曾經栽種大片竹林，風起時竹子隨風起舞有如湖面波浪，因而得名。

竹子湖的氣候涼爽多雨、土壤肥沃，1930年代蓬萊米之父磯永吉博士利用台中65號雜交稻米品種在竹子湖一帶育種栽培成功，以後逐漸推廣至全台，此為好吃的蓬萊米之由來。

2005年荷蘭生物科學家亞柏來台測試台灣土地之能量，發現竹子湖的能量值半徑竟高達5千5百公尺，此地適合靈修平衡身心。

竹子湖一帶終年雲霧裊繞，非常適合來此漫遊放鬆身心，每年海芋季、繡球花季都吸引海內外眾多遊客前來觀光賞景。

繡球花在中國栽種歷史從詩詞考證，最早出現在宋代，有關繡球花的詩詞很多。

宋 顧逢 《玉繡球花》

正是紅稀綠暗時，花如圓玉瑩無疵。

何人團雪高拋去，凍在枝頭春不知。

繡球花（學名：Hydrangea macrophylla），又名繡球花、八仙花、草繡球、紫陽花（日語：アジサイ，羅馬字：AJISAI），是繡球花科繡球屬下的一個植物種。

繡球花是依據土壤酸鹼度決定最後呈現的顏色。當土壤偏酸性時(pH值5-5.5以下)，土壤中的金屬離子會與植物中的色素結合，使花萼呈現藍紫色，而土壤酸鹼值為pH6-6.5時，會降低鋁離子之有效性，花萼則為粉紅色或紅色。

繡球花原產於中國與日本，傳入歐洲後培育了超過500個新的品種而廣為盛行。由於台灣栽培的大多屬於歐洲的品種，因此多以「洋繡球」為名。

台灣最大種植繡球花面積是在竹仔湖，今年繡球花花況是近年來最佳的一次。

走進竹子湖鄉間小路 各個花場五顏六色 遊客如織

(圖/余澤宇提供)

有空不妨撿個好天上山賞花去吧---

今年竹子湖繡球花季可持續至六月中

(中時電子報)