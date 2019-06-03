高雄市長韓國瑜1日在凱道造勢活動演講時，提到要把現在的「凱子外交」，轉為「發財外交」。行政院長蘇貞昌昨受訪大酸韓，「他以為是高雄市已經發財，要分給其他縣市。」並說，韓國瑜當選，高雄就發大財，不用靠中央就可以爭取新台幣3000億元，但現在竟然要跟中央爭取補助。

據《中央社》報導，因應世界自行車日，交通部觀光局2日舉辦「2019世界自行車日在台灣東北角」騎乘活動。行政院長蘇貞昌及交通部長林佳龍出席騎乘單車。

對於韓國瑜1日在凱道的談話，蘇貞昌受訪時表示，他以為是高雄市已經發財，要分一點給其他縣市，「請韓市長多加油」。

蘇貞昌指出，行政院努力做、努力拚，至於想要選總統的人要怎麼做，不是行政院關心的事，韓國瑜過去競選高雄市長時表示，只要當選，高雄就發大財，不用靠中央就可以爭取新台幣3000億元，但現在竟然要跟中央爭取補助。

他並說，最憂心的是進入雨季，天氣又熱，是登革熱要爆發的季節，目前為止，本土登革熱的8個案例都在高雄，讓人很擔心，希望高雄可以多防堵登革熱，避免台灣到處受害，「請韓市長多加油」。

(中時電子報)