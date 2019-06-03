力挺高雄市長韓國瑜選總統的多個民間團體，日前舉辦「決戰2020．迎回台灣」全國團結造勢活動，韓粉擠爆現場，其中文山伯、強強滾喊話也讓許多人動容。對此，文化大學新聞系主任胡幼偉直言，從他們在論述時的咬牙切齒與慷慨激昂中，可發現基層對於高社經地位白領階層對基層長期的歧視與漠視，有相當強度的憤怒與不滿，也可看出韓一再強調對基層的關切，並給基層發財的承諾後，基層就以死忠般的挺韓做為回報。他說強強滾和文山伯也讓基層見證「不挺韓，要挺誰呢？」

胡幼偉稍早在臉書發文指出，不管喜不喜歡老韓都不得不承認，像強強滾、文山伯或杏仁哥這樣的基層人物，現在也能成為主流媒體政論節目的來賓，確實是過去無法想像的事情。他說在地方上、基層裡，能侃侃而談的人比比皆是，但永遠被認為是難登大雅的鄉野村夫；他們或許很能講，但他們的言論沒有參考價值。過去，在「中央」的媒體菁英，就是如此看待最基層的聲音。他認為，強強滾和文山伯讓基層親眼見證，跟著老韓混，竟然能混成電視名嘴，「不挺韓，要挺誰呢？」

胡幼偉直言，他現在比較喜歡聽基層的聲音，因為高層都太假，很少講真話。反觀強強滾和文山伯講話，胡都很注意聽，因為他們講的直白、講的過癮，透過他們的發言內容，可以了解到挺韓庶民到底為什麼挺韓。

胡認為，若說公開論述也是一種帶有權力本質的活動，從強強滾或文山伯在論述時的橫眉豎目、咬牙切齒與慷慨激昂中，可以發現，基層對於高社經地位白領階層對基層長期的歧視與漠視，有相當強度的憤怒與不滿。這就可以解釋，為什麼老韓一再強調對基層的關切，並且給了基層「發財」的承諾後，基層就以死忠般的挺韓做為回報。

至於為何郭台銘也承諾要讓大家發財，但地氣族沒有全體轉向支持老郭？胡說主要是因爲韓出來選市長時，也是個被歧視的角色，因為競選之初，老韓是個「政治苦人」，所以他高喊「莫忘世上苦人多」，就能與基層產生「苦與苦之相互認同」；但老郭出來選的時候，是個富人而不是苦人，即使他現在也表現出對基層的關心，但身上沒有「苦味」，也就難獲基層苦人的認同了。

至於民進黨，胡幼偉直言，在基層看來，個個肥得流油，幾十年來，基層把票給民進黨，民進黨發了、肥了，個個做大官了，基層卻沒分到好處，「不反你才怪！」

(中時電子報)