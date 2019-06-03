運動家3日被分區龍頭太空人橫掃，勝差已超過10場，然而第3戰打得十分激烈，延長到第12局才分出勝負。運動家中繼投手王維中12局上獲得本季第3次登板機會，投了0.2局無失分，8球解決兩人，可惜他太晚上來，不然還有機會拯救球隊。

雙方4-4平手進入延長，運動家投手崔維諾(Lou Trivino)在第12局砸鍋，被敲3安1保送連失兩分。運動家緊急換上王維中，此時才1出局且一三壘有跑者。王維中先碰上瑞迪克(Josh Reddick)，倒楣的瑞迪克今日5支0，結果打成小飛球出局。王維中接著對付史塔伯斯(Garrett Stubbs)，史塔伯斯今日也是5支0，然後又以滾地球出局。

王維中本季累積3場、3.2局無失分。拜他之賜，倒楣透頂的瑞迪克和史塔伯斯皆以6支0作收。如果運動家追平，王維中還可能繼續投，但太空人守住12局下半，以6-4獲勝。運動家敲4轟僅得4分。

值得一提的是太空人第九棒史卓爾(Myles Straw)英勇無比，單場3安打、3盜壘、3得分，其中一次是趁傳球失誤溜回本壘。史卓爾剛從小聯盟升上來，運動家可能低估了他的快腿。

(中時電子報)