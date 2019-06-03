地瓜被稱為「東方的乳酸菌」，有增強免疫力，阻止細胞中的蛋白質與致癌物結合的效果。營養師表示，地瓜可取代米飯，三餐各吃半碗地瓜，有通便、減重，甚至防癌、防止動脈硬化、控制血糖：中醫認為，早上的5點~7點是排便和代謝最好的時機，中午過後，人的腸胃代謝功能就會變弱，若吃地瓜恐傷身，建議可在中午12點前吃地瓜，更可以促進體內排毒。

早安健康報導，分別列出地瓜內其中5種的抗癌成分：

1.地瓜中的β胡蘿蔔素可以抑制癌細胞繁殖，延緩癌症惡化。

2.地瓜的維生素A與維生素B2具有抗氧化性，能幫助抗癌、抑制癌細胞增殖，使癌症不易惡化。

3.豐富的維生素C及維生素E藏在地瓜裡，能保護細胞，如果連皮吃可以留住地瓜中60%的維生素C、E。

4.煮熟的地瓜又比生地瓜抗癌效果更好！它豐富的膳食纖維能讓益菌在腸道蠕動，抑制細菌繁殖；同時增加大便，防止胃腸道黏膜病變，形成大腸瘤。

5.地瓜中的「神經節噾脂」（ANGLIOSIDES）可以將癌細胞轉換為正常的細胞。

此外，地瓜除了減肥、防便祕之外，還有控制血糖、改善血管彈性的作用，烤過的地瓜在胃腸衰弱、氣力不佳時吃，效果更好。

摘自《地瓜粗食養生書》／世茂文化／素人天然食研究會

(中時電子報)