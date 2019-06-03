繼外界劍指波音新安裝的防失速系統導致印尼獅航、衣航2起重大空難過後，波音737機型又爆出新問題，多達148件前緣縫翼（Leading Edge Slat）有瑕疵，最終可能導致飛機機身受損，全球受影響飛機超過300架。

Boeing confirms leading edge slat tracks, Fact planes arent manufactured to the specs in the early days when planes could be crashed on purpose without total catastrophic damage see old flight test footage, what next Boeing? US Regulators/FAA lost our confidence for good methinks pic.twitter.com/WjWIEGPxaL — UK Travel Agency Ltd (@uktraveluk) 2019年6月2日

綜合美國有線電視新聞網（CNN）、財經媒體CNBC報導，波音2日表示，旗下737系列機型，包括737 MAX、737 NG系列的前緣縫翼可能在生產過程中出現問題，目前已經發現148件有瑕疵的前緣縫翼，這些零部件不論是在強度或是持久度方面都不符合標準，最終可能出現過早損壞或是破裂情形。

前緣縫翼指的是安裝在飛機機翼前端的狹長小翼，主要作用是防止飛機失速。前緣縫翼通常在飛機起飛及降落時張開，當它張開時，機翼之間會出現一道狹長縫隙讓氣流通過，當飛機逐漸向上飛、迎角跟著增大而可能出現失速危險時，通過前緣縫翼的氣流能夠增加飛機升力，從而避免飛機失速。

美國聯邦航空總署（Federal Aviation Administration，FAA）強調，前緣縫翼失效並不會導致飛行中的飛機失速、墜機，但確實可能造成飛機機身損壞。因此儘管目前僅查出148件前緣縫翼有問題，但是FAA已經計畫發布適航性指令，要求全球超過300架737機型重新檢查機上的前緣縫翼是否有問題，各國航空公司必須在10天內展開配合。

目前全球共有133架737 NG系列機型、179架737 MAX機型。

波音737 MAX系列機型3月才因連續兩起重大空難全球停飛，外界劍指新安裝的防失速系統有問題釀災，後續波音針對系統進行修復、升級工程，並在5月中旬宣布修復完成，不過各界對於讓737 MAX重返天空仍有很大疑慮，如今再發現瑕疵，737 MAX復飛之路蒙上陰影。

(中時電子報)