繼外界劍指波音新安裝的防失速系統導致印尼獅航、衣航2起重大空難過後，波音737機型又爆出新問題，多達148件前緣縫翼（Leading Edge Slat）有瑕疵，最終可能導致飛機機身受損，全球受影響飛機超過300架。
綜合美國有線電視新聞網（CNN）、財經媒體CNBC報導，波音2日表示，旗下737系列機型，包括737 MAX、737 NG系列的前緣縫翼可能在生產過程中出現問題，目前已經發現148件有瑕疵的前緣縫翼，這些零部件不論是在強度或是持久度方面都不符合標準，最終可能出現過早損壞或是破裂情形。
前緣縫翼指的是安裝在飛機機翼前端的狹長小翼，主要作用是防止飛機失速。前緣縫翼通常在飛機起飛及降落時張開，當它張開時，機翼之間會出現一道狹長縫隙讓氣流通過，當飛機逐漸向上飛、迎角跟著增大而可能出現失速危險時，通過前緣縫翼的氣流能夠增加飛機升力，從而避免飛機失速。
美國聯邦航空總署（Federal Aviation Administration，FAA）強調，前緣縫翼失效並不會導致飛行中的飛機失速、墜機，但確實可能造成飛機機身損壞。因此儘管目前僅查出148件前緣縫翼有問題，但是FAA已經計畫發布適航性指令，要求全球超過300架737機型重新檢查機上的前緣縫翼是否有問題，各國航空公司必須在10天內展開配合。
目前全球共有133架737 NG系列機型、179架737 MAX機型。
波音737 MAX系列機型3月才因連續兩起重大空難全球停飛，外界劍指新安裝的防失速系統有問題釀災，後續波音針對系統進行修復、升級工程，並在5月中旬宣布修復完成，不過各界對於讓737 MAX重返天空仍有很大疑慮，如今再發現瑕疵，737 MAX復飛之路蒙上陰影。
(中時電子報)
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