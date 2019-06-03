大陸女星秦嵐因演出《延禧攻略》的「富察皇后」爆紅，年近40歲仍擁有少女般凍齡美貌，近日她接受節目專訪，不僅透露自己維繫外貌的心情，更揭露演藝圈苛刻現實面，引起網友熱議。

秦嵐近日接受《女人30》專訪，穿著黑色運動服，露出纖細蠻腰和前凸後翹好身材，雖然已保養很好的她，仍在跑步機上運動，盡力維持完美體態，她坦言作為演員，當有鏡頭對到臉上，就是要保持360度的完美，「這是(國內)一種審美的、苛刻的一種選擇。」

她也認為要對得起觀眾，承認自己經常做一些護膚、雷射，這些都是正常的維護，她更透露演藝圈女星的真實狀態，「真正上鏡的演員，私底下看瘦得都跟鬼一樣，就都不好看，生活中看了很正常，上鏡都胖了一圈。」

她感嘆年紀到了有皺紋是很正常的，「就像梅莉史翠普，如果她臉一點褶子都沒有，我也覺得很不正常，她的表演不生動，可能也沒有那麼多人愛她」，她認為將來大家都能注意不同年齡層女演員的魅力。而網友對於她一番真摯發言相當讚賞，「三觀太正了」、「喜歡秦嵐的真實，每個階段都有每個階段的魅力。」

(中時電子報)