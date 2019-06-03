國民黨前主席朱立倫3日上午到高雄市左營區一家早餐店，與地方人士用餐。對於團結地方不同的支持群眾，朱立倫表示，所有的支持者都是藍軍的支持者，大家都是自己人、朋友，最後要團結在一起。

朱立倫上午到左營果貿社區一家知名早餐店用餐，高雄市議員李佳芬、許多里長、地方人士陪同。朱立倫與地方人士話家常，展現親和力。一個燒餅才吃兩口，就有支持民眾要求合影，朱立倫來者不拒。

對於團結地方不同的聲音與勢力，朱立倫表示，大家就像一家人，在選一位代表出來。他也呼籲大家要團結，打贏明年選戰；就像日前好朋友們問他要不要去凱道，他都鼓勵朋友們去，去嗆民進黨、嗆蔡英文，這才是大家共同的目標

此外，朱立倫還談到他的嫂嫂就是左營人，因此他過去常不定期來高雄遊玩，與太太最大的興趣就是在高雄到處吃美食。有一次吃完離開，老闆才追出來要他簽名，原因是不願打擾他用餐，熱情又體貼的舉動，讓他久久不能忘記，也讓他更愛高雄。

出席早餐會的地方人士陳紀孝說，很榮幸參加這場早餐會，朱立倫與其他國民黨提名的總統參選人都很優秀，各有各的支持者。但他也直言，他支持高雄市長韓國瑜。

(旺報 )