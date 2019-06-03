昔日的「西班牙金童」，如今已經光芒不再？盧比歐3日接受西班牙媒體專訪，強調自己下個球季或許不會再批爵士戰袍，「爵士已經告知過我，我不是他們今年夏天自由市場的首選！」看來這名歐洲控衛勢必要趕緊找新東家了。

盧比歐本季效力爵士場均12.7分、6.1助攻與3.6籃板，儘管他擁有優異的傳球意識與視野，可惜他的投籃手感永遠成為最大罩門，本季投籃命中率雖有4成04，三分命中率卻低到只有3成11，跟爵士射手米契爾的搭配不盡理想。

隨著爵士今年季後賽首輪，遭到火箭4比1淘汰出局，爵士自然開始考慮找尋其他合適主力控衛人選，目前主要鎖定在黃蜂肯巴沃克、籃網羅素與公鹿布羅格登3人身上，除非這3名控衛都不願加盟，爵士才有可能考慮續約盧比歐。

其實從2011-12年球季加盟NBA開始，盧比歐的最大罩門投籃，始終沒有明顯提升跡象，如今他也將因這個問題，無法得到爵士續約首選承諾，或許也算是他自找的吧！

(中時電子報)