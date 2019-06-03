台北市長柯文哲市長一向發言「直白」，國民黨立委費鴻泰指出，柯文哲上周六到宜蘭ㄧ整天去吃菜拔菜，被問到去拔「空心菜」是否刻意安排？柯文哲卻回「菜到哪裡都還是菜」，發言明顯給人想像空間。費鴻泰不滿表示，柯文哲事後在Twitter上發文稱「大家免客氣，鬥陣來吃空心菜」，似乎是在暗諷曾被批評是「空心菜」的總統蔡英文。柯文哲的po文還提到「and they called me Mr. President」等字句，引發網友熱烈爭議與討論。難道柯P覺得他自己，明年總統大選會「包中」？

費鴻泰指出，上星期柯文哲接受台北市議會市政總質詢時，民進黨議員李建昌問捷運民生汐止線進度，柯文哲直言「跟盲腸一樣沒有用」，「但捷運民生汐止線的工程，對沿線居民的生活與經濟會產生重大的影響」，柯文哲的一句「盲腸」，不知道傷害多少台北市、新北市的人民期望的心。

費鴻泰認為，柯文哲脫口說出「汐民線是盲腸、沒有用」，恐怕不是一個執政者應該有的心態與言論。若柯文哲市長不懂深切反省「講話直白」，恐怕就如同李永萍立委參選人說的「柯P自己才是盲腸市長。」

(中時 )