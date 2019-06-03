6月1日當天除了一張「雨中背影哥」的照片瘋傳，有人在高鐵巧遇野生韓國瑜市長的照片也一直在韓粉社團中流傳。(韓國瑜後援會)

6月1日時凱道30萬韓粉誓師，展現「非韓不投」深厚民意。有韓粉在各大挺韓社團轉發照片，1日回程南部的高鐵上，捕獲野生韓國瑜市長，跟大家一樣無座站著，PO圖的網友說「本來以為自由座，罰站不爽。結果市長也是無座，站在同一個車門。爽啦！一個市長沒有利用權勢，要求特別待遇。也是站車門。」其他人也大讚，沒看過市長這麼親民的。

高雄市長韓國瑜1日凱道誓師大會獲得數十萬韓粉到場聲援力挺，勢不可擋，民眾高喊「庶民總統」，形同已對黨內初選定調，許多韓粉支持韓國瑜的原因是認為他「接地氣」和基層庶民沒有代溝。

6月1日當天除了一張「雨中背影哥」的照片瘋傳，有人在高鐵巧遇野生韓國瑜市長的照片也一直在韓粉社團中流傳，其中一個發圖的人說「這是我軍校群組傳來的，這位中正理工學院的前後期同學，在群組貼上這張與韓國瑜市長的6/1(六)凱道挺韓造勢大會後，返回高雄高鐵上的合影，並說：『群友傳的我們同學從凱道回高雄，本來以為自由座，罰站不爽。結果市長也是無座，站在同一個車門。爽啦！一個市長沒有利用權勢，要求特別待遇。也是站車門。』」。

網友們留言「沒有特權的市長，6/1同樣高鐵自由座回高雄......感動。」、「庶民總統，以身作則，不耍特權。不然以他現在的身份，要VIP一定是沒問題的。這種人你不支持，你要支持誰?」、「親民的韓市長！」、「庶民的市長，讚！」、「 不會要求特權,與人民站在一起! 這就是韓國瑜」、「我們百姓能不疼惜韓國瑜市長嗎！」、「他在北農時就沒官架子」、「我原本以為是看錯（韓市長站到高雄），沒想到是真的？！你別說總統候選人，你看哪個縣市首長坐高鐵是站自由座」。

(中時電子報)