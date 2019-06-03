台南市種植洋香瓜歷史全台最早，過去瓜農以隧道種植技術居多，安南區瓜農從日本習得溫室吊瓜技術，一株只結一果，產出的果實養分充足，品質好，還能分散產期每年結果9個月，避開夏季颱風與冬季寒流的風險，農業局長李朝塘近日視察他的農園，讚揚他為瓜神。

台南市種植洋香瓜的面積有1500公頃，每年產值有近2萬噸，經濟產值達64億元，果農以隧道種植方式居多，安南區農民許凰誥26年前到日本與當地農民交流，學回一株一果的溫室吊瓜技術。

李朝塘3日前往許凰誥的農場觀摩，許凰誥苦笑，雖從日本學回技術，但因為一株結一果的洋香瓜照顧起來十分費工，每顆單價300到500元一直不被市場接受，20年來的收入一直未如預期。

許凰誥返鄉種哈密瓜持續30年，每年都接受農改場新植栽的嘗試，挑戰種植不同品種哈密瓜，最近5年才有好收入，他從3分農地中，每年可生產逾2萬顆哈密瓜，每顆瓜果都經農業試驗所檢驗無農藥殘留才採收，品質不輸日本水準，平均每顆可賣到400到500元的好價錢，

許凰誥的洋香瓜農場每年有9個月都是產期，從夏季出產到冬季，分散了夏季颱風和冬天寒流的風險。李朝塘讚揚許凰誥，種植技術堪稱「瓜神」，是台灣精緻農業代表。

(中時 )