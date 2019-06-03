蔡正元臉書。（圖片翻拍自蔡正元臉書）

梁文傑稱活動人數未如預期多。（圖片翻拍自台北市議員梁文傑臉書）

高雄市長韓國瑜1日出席凱道前的挺韓大會，主辦單位則宣稱湧進40萬人，但民進黨台北市議員梁文傑表示，人數大概僅有7萬人，更酸「這裡（凱道）容量就是7萬5（人）左右，誰不知道呢？」對此，資深媒體人黃暐瀚不認同梁的說法，認為梁文傑這種說法不聰明，且有失厚道。

「決戰2020團結台灣」力挺韓國瑜造勢大會，日前現場聚集了40萬左右的死忠韓粉，現場擠到水洩不通，甚至有民眾表示連呼吸都相當困難，而在造勢場合最後，韓國瑜也喊出「明年2020年1月11日，讓民進黨下台」，讓全場氣氛嗨到最高點，畫下完美句點。

不過，梁文傑卻不這麼認為，他在臉書引用某媒體報導，打臉韓國瑜，「我們（凱道）在這裡辦了多少年的活動，容量就是7萬5（人）左右，誰不知道呢？」

對於梁文傑稱這場誓師大會只有7萬多人參與，黃暐瀚於《POP撞新聞》表示，他很想問梁文傑，到底是警察，還是誰告訴梁只有7萬，他很想知道是誰？黃更表示，在6月1日禮拜六晚上八點，他在中天電視《新聞深喉嚨》Live節目錄影時，同台國民黨台北市議員王鴻薇的助理，跑去問台北市警察局的府會聯絡人有多少人，據他們估計有15萬人，他當時還非常驚訝！大家都可以調帶子去看！

黃暐瀚更表示，以他多年觀察凱道辦的活動來看，這場活動的人數超過十萬，但他認為沒有超過三十萬。對於梁文傑議員說，民進黨在凱道辦了多少年的活動，容量就是七萬五左右，誰不知道？黃表示，梁文傑是民進黨內有諸葛亮智慧的人，但說出這種話來，實在是太不聰明了！

黃暐瀚質問民進黨在凱道辦了多少年活動，有哪次有自己宣稱人數只七萬五？不是都二三十萬在喊，結過這是竟說七萬五，這場活動人數應該跟白衫軍人數差不多，之前白衫軍集結新聞號稱25萬人，但那時台北市警局估計11萬人；2009年民進黨在凱道舉辦嗆馬遊行，號稱有60萬人；2014年太陽花，號稱有50萬，結果現在民進黨說挺韓大會只有7萬，這不是狠打自己的臉嗎？

而前國民黨立委蔡正元也在臉書po出一張圖片，要梁文傑看看過去民進黨是如何吹噓自己有幾十萬人湧進凱道，怎麼這次卻說7萬五千人而已，蔡更譏諷，「進黨的心思：別人聚眾人數ㄧ定過度灌水，綠營聚眾人數ㄧ定膨風堅信不移」！

(中時電子報)