4公尺長抹香鯨 擱淺宜蘭海岸亡 10:482019/06/03 中時 李忠一 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 宜蘭縣壯圍鄉岸際今天發現有抹香鯨擱淺、死亡，第一岸巡隊獲報後派員前往處理。（第一岸巡隊提供） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 抹香鯨擱淺死亡。（第一岸巡隊提供） 抹香鯨擱淺死亡宜蘭海岸 宜蘭縣壯圍鄉岸際在今天（3日）清晨發現有死亡鯨豚擱淺，海巡署第一巡防區在早上6時許接獲通報後，第一岸巡隊巡邏人員前往現場，初步判定為抹香鯨，這也是今年度在宜蘭岸際所發現的第4起鯨豚擱淺事件。 第一岸巡隊表示，今天發現的抹香鯨經丈量後，體長約4公尺，寬約40公分，依體型應屬幼鯨，獲報後已連繫宜蘭縣政府農業處與鯨豚救難協會，後續如採樣等將交由相關單位處理；也呼籲民眾如在海域或岸際發現鯨豚、海龜等擱淺，可撥打118報案專線。 (中時 ) #鯨豚 #發現 #擱淺 #第一 #抹香鯨 也許您會感興趣 推薦閱讀 侯亞寧對邱議瑩下戰帖：她對立委工作不尊重 07:562019/05/30 政治 青年盃國武術錦標賽 軒德獲團體第一名 04:092019/05/30 焦點新聞 第一金控Q1每股賺0.39元 20:352019/05/31 財經 係金A！愛愛能治頭痛感冒 醫揭真相 09:172019/06/01 生活 陸高校古墓派增新員 清大加入 04:092019/06/02 焦點新聞 21歲男疑犁田摔水溝 頭部重創命危 11:242019/06/02 社會 台南「割稻仔尾賊」出沒 逾3公頃農地受害 14:092019/06/02 社會 忘開美肌 陸第一網紅「超近距離真面目」現形！ 16:512019/06/02 娛樂 與核共處 大亞灣核電基地 生生不息 04:102019/06/03 話題觀察 大坑5-1號步道發現眼鏡蛇 山友當心 04:102019/06/03 地方新聞 社會熱門新聞 監委高涌誠彈劾檢察官 職務法庭狠打臉 - 社會 - 中時 東大門夜市大火燒光半條街 40攤商欲哭無淚 - 社會 - 中時 外拍女模遭性侵 求色狼不要再傷害別人 - 社會 - 中時 韓國瑜花蓮造勢前 東大門凌晨大火 - 社會 正宮罵小三「髒女人」無罪 法官：說事實非公然侮辱 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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