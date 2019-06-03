抹香鯨擱淺死亡。（第一岸巡隊提供）

抹香鯨擱淺死亡宜蘭海岸

宜蘭縣壯圍鄉岸際在今天（3日）清晨發現有死亡鯨豚擱淺，海巡署第一巡防區在早上6時許接獲通報後，第一岸巡隊巡邏人員前往現場，初步判定為抹香鯨，這也是今年度在宜蘭岸際所發現的第4起鯨豚擱淺事件。

第一岸巡隊表示，今天發現的抹香鯨經丈量後，體長約4公尺，寬約40公分，依體型應屬幼鯨，獲報後已連繫宜蘭縣政府農業處與鯨豚救難協會，後續如採樣等將交由相關單位處理；也呼籲民眾如在海域或岸際發現鯨豚、海龜等擱淺，可撥打118報案專線。

(中時 )