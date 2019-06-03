台南地區農會家政班每逢端午節都會製作粽子應景，今年節合頂安社區的志工媽媽們，一口氣製作500顆愛心粽，贈送華山基金會110顆、美善基金會250顆，其餘再給社區志工帶回家。

各地都有端午捐粽作公益活動，台南地區農會家政班過去都會響應捐粽活動，家政班成員今年首次與頂安社區志工媽媽合作，擴大製作500顆手工肉粽，分贈給美善基金會與華山基金會各250顆與110顆。

綁粽、蒸粽的過程並不輕鬆，但知道是要提供給弱勢團體，家政班與社區的媽媽們作起來都不嫌累，有成員表示，「有能力助人是一種福報。」，直呼看到弱勢族群打開她們作的粽子，咬下去時的滿足神情，內心莫名的開心。

台南地區農會家政指導員郭秝溱表示，端午節是中國人傳統家庭團聚的節日，但對生活艱苦的弱勢族群來說，未必能夠享受過節的氣氛。家政班的婆婆媽媽們送上手工製作的粽子，其實是想讓弱勢民眾感受到暖暖的幸福滋味。

(中時 )