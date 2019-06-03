大陸「觀察者網」轉發路透報導稱，美國聯邦航空管理局（FAA）披露波音737 MAX飛機停飛的新問題，稱共有超過300架正面臨停飛的737MAX機型和上一代737飛機可能包含製造不當的零部件，該機構要求波音公司立即更換這些零部件。

報導稱，FAA表示，波音一供應商製造的「前緣縫翼導軌」部件（leading-edge slat track）中，可能多達148個部件存在故障，覆蓋全球179架737 MAX和133架737 NG飛機。飛機縫翼是一塊可移動的面板，在飛機起飛和降落時沿著機翼前端延伸，為飛機提供額外的升力。軌道則用來引導縫翼，內置於機翼內。

FAA宣布這一消息後，波音公司在一份聲明中表示，該公司尚未被告知現役飛機與這批前緣縫翼導軌有關的任何問題。波音已確定20架波音737 MAX飛機有可能存在缺陷部件，波音還將對另外159架737 MAX檢查。

波音公司表明，已確定21架737 NG客機可能使用可疑零部件，並建議航空公司再檢查112架 737NG型客機。

FAA說，受影響的部件可能容易因不恰當的製造工藝而過早出現故障或裂紋。前緣縫翼導軌的故障不會導致飛機失事，但故障部件可能會導致飛機在飛行中受損。

FAA強調將發布適航指令，要求波音公司在10天內找到這些有問題的零部件，並從飛機中移除。但在部件被移除前飛行員可以繼續駕駛飛機。

(工商 )