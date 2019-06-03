6月1日挺韓團體在總統府前凱道舉辦造勢大會，數十萬名韓粉冒雨力挺韓國瑜參選總統，現場國旗飄揚的景象也深植人心。有網友則認為一旦韓國瑜參選2020，在1對1的情況，民進黨不可能打贏韓國瑜，且一切讓韓獲勝的武器都是民進黨給的，「民進黨製造出韓國瑜這個超級怪物」。這番話也引發網友熱議。

高雄市長韓國瑜前天參加凱道造勢活動，聚集數十萬名身穿紅衣韓粉，不畏風雨為韓送暖，挺韓誓師。韓國瑜也宣示，2020年他準備承擔任何重責大任，為中華民國不惜粉身碎骨，讓現場氣氛嗨到最高點。

網友xxxcc在PTT發文指出，韓國瑜當初選高雄市長時曾說過的負債3000億一事，當韓真的上任後開始向中央要預算，希望中央通過一堆東西時，該網友發現韓已經意外得到了一個超強武器，就是民進黨喊了二三十年的「重北輕南」。該網友提及包括總統府南遷或辦公室、南部國際機場等，配上重北輕南，完完全全正面挖民進黨南部票倉。

該網友認為目前韓國瑜佔據天時地利人和，包括民進黨喊了二三十年的重北輕南，又執政二三十年，然後丟掉了高雄，而韓國瑜選上高雄市長，在這位置喊重北輕南，加乘效果卓越。該網友直言，很多都是民進黨給予的武器在幫助韓，而且這都還不需要用到什麼軍公教年改、勞基法修惡附加的威力。

該網友的言論引發許多討論，有些人認為「他本來就是怪物了，民進黨給了他養分」、「韓不就是拿民進黨的招數對付民進黨而已啊」、「韓國瑜算蠻成功的翻轉南北軸線，用來打他的，最後都成了養分」、「應該去問為何資進黨能做到天怒人怨吧」、「DPP的無能造就韓國瑜是鐵一般的事實，不然DPP輸掉高雄是假？」但也有網友認為「說怪物也還好吧 民進黨主要的問題是現在還在內鬥」、「有蔡這個對手 韓就躺著選」。

(中時電子報)