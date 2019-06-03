6月起實施「夏季電價」，用電量越多，累進級距的電價就越貴，漲幅最高到27%。專家表示，不想花冤枉錢有訣竅，而且家中最大的吃電怪獸其實不是冷氣，電熱水器才是最大宗，千萬別讓它整天反覆加熱。

電熱水器和烘衣機一樣，並列家中吃電第一名，《早安健康》報導，專家指出，電熱水器的耗電功率動輒超過千瓦，洗澡6分鐘就要用一度電，洗個30分鐘，就用掉5度電，一個月下來，所費不貲。

專家提醒，電熱水器的溫度應該要按季節調整，建議夏季溫度可設在37℃至40℃，冬天設定在42℃至45℃；另外，若家中裝的是儲熱式電熱水器，為避免成天反覆加熱浪費電，建議洗澡前30分鐘再開啟，洗完後記得關閉電熱水器總電源，較能省電。

根據台電節電獎勵活動，只要上網登錄，用電較去年同期節電一度以上，就可獲得每期電費最少84元的節電獎勵金，並從電費中扣抵，若今年整年都比去年同期至少省下1度電，就可拿到6期獎金共504元。

(中時電子報)