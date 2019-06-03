雲林縣土庫馬光國中教室沒冷氣，炎炎夏日影響師生上課。（許素惠攝）

雲林縣土庫馬光國中教室獲愛網基金會捐贈冷氣。（許素惠攝）

雲林縣長張麗善提出為全縣國中小教室安裝冷氣政見，由於經費龐大，需分年實施，土庫馬光國中非常幸運，獲愛網全人關懷基金會捐贈200萬元買冷氣，校長林玉彬說，夠全校教室及辦公室一次購足，師生再也不必揮汗如雨上課辦公。

林玉彬指出，極端氣候造成氣溫屢創新高，該校教室沒有冷氣，師生夏天在悶熱空間上課，在在影響學習的效果與專注力，感謝愛網基金會看見偏鄉孩子的需要，募集了200萬元捐該校購置冷氣。

愛網基金會執行長陳守愚3日上午帶著愛到學校，先前已實際走訪學校多次，看見校長與老師、球隊教練等，雖身處資源缺乏偏鄉，仍堅守崗位引導陪伴孩子，很令人感動，所以決定捐贈冷氣，希望營造更舒適的上課環境，提升孩子的學習與專注力，也讓老師有好的教學環境。

陳守愚說，除了涼爽的硬體設備外，該基金會也贊助軟體，經濟弱勢學生課後可以到愛網「馬光家庭關懷中心」課後陪讀班，中心提供免費晚餐、課後陪讀與PaGamO英語課程，每周並有一晚，由課輔老師進校陪伴體育班孩子，提供品格教育與PaGamO英語課程，給學生更豐沛的學習資源。

(中時 )