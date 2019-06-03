當動物醫生、和可愛甲蟲玩、怎幫黑猩猩檢查牙齒，緊接著就是暑假了，來動物園參加營隊吧！台北市立動物園108年暑假，據不同年齡層推出6種不同的營隊，包括動物園科學家體驗營、動物醫生體驗營、甲蟲森林體驗營、動物保育員體驗營、蟲蟲在我家體驗營和台日高中生生物調查體驗營。6月5日（三）上午10:00開放網路報名，額滿為止。

7-8月動物園將推出各種體驗營，今年共有19個梯隊，可以容納752名學員參加。（台北市立動物園提供）

台北動物園成立已經有105年的歷史，累積了豐富的野生動物管理、醫療、保育研究等專業經驗。為了讓喜歡自然生態及野生動物的青年學子，有機會一探動物相關學門的秘境，7-8月動物園將推出各種體驗營。

暑期動物園營隊超夯-揭開動物神秘的面紗。（台北市立動物園提供）

今年共有19個梯隊，可以容納752名學員參加，對象從小學、國中到高中，結合動物園中的自然環境、動物、實務操作等演練課程，傳遞野生動物保育、環境保護概念及體驗照護動物的相關技能。

台北市立動物園108年暑假，根據不同年齡層推出6種不同的營隊。（台北市立動物園提供）

動物很難接近，也各有不同的獨特性，更很難用我們熟悉的方式和我們溝通，因此，究竟要如何請黑猩猩乖乖張開嘴巴檢查牙齒？怎麼判斷走路一拐一拐的馬到底是哪隻腳不舒服？你知道動物園最多的動物便便可以變「黃金」嗎？面對每天跟我們住在一起的蟲室友，你會說歡迎光臨、還是請你麥擱來呢？夏天正是各類甲蟲及許多動物朋友們最活躍的季節，動物園邀請你來拜訪動物，由研究人員、保育員及獸醫師陪你一起體驗。

夏天正是各類甲蟲及許多動物朋友們最活躍的季節，動物園邀請你來拜訪動物，由研究人員、保育員及獸醫師陪你一起體驗。（台北市立動物園提供）

除以動物園為主場的活動，也特別為對野外調查有興趣的高中同學，安排實地到東眼山進行動植物觀察、採集、生物相調查、標本製作等課程。

今年動物園，推出6種體驗營，有興趣的朋友請先上網選好您想參加的營隊及梯次，6月5日（三）上午10:00開始網路報名，額滿為止。

另外要特別提醒大家，台北市立動物園自108年6月19日（三）起至108年6月28日（五）止，共10天不對外開放唷！

另外要特別提醒大家，台北市立動物園自108年6月19日（三）起至108年6月28日（五）止，共10天不對外開放唷！（台北市立動物園提供）

(中時電子報)