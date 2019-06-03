桃園市一名3歲男童於2日下午，與父親到竹圍漁港遊玩時不慎走失，一個人在街上走，警方獲報後開著巡邏車在漁港內沿路廣播，最後順利找到男童的父親，讓他們一家團聚。

大園警分局竹圍派出所於2日接獲民眾報案，稱在竹圍漁港內有一名男童疑似與家人走散，獨自在路上遊走。警員陳逸倫、林裕珉前往現場查看，但男童只是一直哭著說要找爸爸，連姓名及住處都說不清楚，員警只好先將他帶回派出所安撫情緒，並由所長涂有順開巡邏車在漁港內沿路廣播男童走失的訊息。

男童的父親不久後匆忙地趕至派出所，他向員警表示，當時帶著2個孩子在沙灘上玩耍，才一個不注意，小兒子就不見了，他趕緊在附近尋找，但因為當日有海上龍舟活動，人潮實在太多，尋人有如大海撈針，正準備要到派出所報案時，就聽到巡邏車廣播有男童走失的訊息，便立刻前來確認，看到兒子平安無事，總算鬆了一口氣。

男童見到父親後終於破涕為笑，離開前還不忘向警察叔叔說謝謝，員警也特別提醒，到人潮眾多的地方一定要隨時注意孩子的狀況，否則出了意外，後悔都來不及，男童父親很感謝警方的熱心協助。

(中時 )