解放軍疑試射巨浪3潛射核導彈

第18屆「香格里拉對話」（Shangri-La Dialogue）從

5月31日起，一連3天在新加坡香格里拉大酒店舉行。美國代防長夏納翰（Patrick Shanahan）1日在會中警告，北京不要威脅鄰國主權，不能以威嚇解決台海爭端，並強調華府將持續履行《台灣關係法》義務。

而中國國務委員兼國防部長魏鳳和2日隨即強硬反擊道，世上沒有任何一個國家會容忍國家分裂，中國大陸沒有不統一的道理。如果有人膽敢把台灣分裂出去，解放軍別無選擇，必將不惜一戰。

巧合的是，就在2日約淩晨4點半時，中國大陸天空出現了神秘「異象」，山東、河南多地目擊者都能看到，一顆如彗星般的明亮物體，拖著長長的尾巴在空中疾飛而過。

新浪軍事的分析指出，大連海事局先前發佈的遼海警0096明確顯示，在6月2日0230時-1200時，渤海與渤海海峽諸點連線區域將執行軍事任務並禁航。而從山東目擊到的天空的神秘「異象」，其實極可能是一次飛彈試射。

從目擊者在山西長治晚面向山東泰山拍攝到的畫面來分析，這神秘物體是從東往西飛行，東邊渤海諸點連線的禁區很可能是試驗區。分析認為，這很有可能是「巨浪」系列潛射彈道飛彈從海上發射，後來落在內陸的發射試驗。

「巨浪」系列潛射彈道導彈是解放軍海基核力量的主力，裝備於092、094及改進型戰略核潛艇上。目前系列的主力彈型是「巨浪2」，射程約8,000公里，可攜帶多枚分導核彈頭。而發展中的「巨浪3」射程更遠，分導核彈頭數量更多、飛行速更快，突防和末端命中精度更高。分析指出，不排除這次試射「巨浪3」，是中方在高調亮劍。由於「巨浪3」要與092和094，還有改進型戰略核潛艇的導彈發射筒相容，因此它的外形和「巨浪2」應該相差不大。

(中時電子報)