桃園市楊梅區一名49歲吳姓男子，2日午間騎著剛偷來的機車載著薛姓毒友外出要用餐，剛出薛男家門就遭到員警盤查，吳男支吾其詞交代不清機車從何而來，員警使用M-Police小電腦查詢發現該車竟為昨日通報失竊車輛，當場讓吳男百口莫辯俯首認罪。

49歲的吳姓男子與薛姓男子昔日因吸毒結識，薛男近期甫從桃園監獄出監，吳男得知薛男重獲自由，想為他接風洗塵，喜孜孜「喬」了一台機車特地去薛男家載他外出餐敘一番。殊不知這兩位難兄難弟感情這麼好，一同騎乘贓車出門飯都還沒有吃到，尚在假釋中的薛男還擔心自己會不會受連累要再度回籠吃牢飯。

楊梅警方指出，吳嫌有多竊盜與毒品前科，平日無業遊手好閒，1日從楊梅區中山南路偷竊一台重型機車，就是為了等今日載好朋友用餐，但是賊星終究該敗，被膽大心細眼尖的楊梅派出所員警發現，實施盤查進而查獲機車竊盜案，訊後警方先將薛男列為關係人、吳嫌則依竊盜罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

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(中時 )