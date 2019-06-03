一時恍神撞翻前車 四車連環撞1重傷5輕傷

員林市中山路與台76線平面道路路口，2日深夜發生嚴重車禍事故，4車連環撞，1車當場翻覆嚴重扭曲變形。（謝瓊雲翻攝）

警消人員獲報後緊急到場處理，熱心民眾和一輛大貨車司機緊急擋在事故現場後方，避免二度追撞。（謝瓊雲翻攝）

彰化台76線快速道路下方平面道路與台1線中山路交叉路口，2日晚深夜11點半左右發生嚴重車禍事故，4輛自小客車撞成一團，釀成1人重傷、5人輕傷，其中一人一度失去呼吸心跳，所幸送醫後生命徵象恢復穩定。因四名駕駛皆未酒駕，警方初步調查認肇事的莊姓駕駛未保持安全車距釀禍，詳細事故原因仍要進一步調查釐清。

警方指出，員林市大潤發旁中山路一段與台76線十字路口，32歲莊男先高速追撞陳男，導致陳男往前衝撞護欄後再撞上張男車輛，另一輛蔡男的車也慘遭波及。

當時陳男駕駛的車輛被追撞後又因兩度碰撞，整輛車失控翻車，車頭車尾嚴重毀損、扭曲變形，當場成為一堆廢鐵，陳男被卡在駕駛座上動彈不得，消防隊員以破壞器材破壞車體後將陳男緊急救出時，一度沒了呼吸心跳，緊急送醫後恢復穩定，仍需觀察；另外三輛車上共2男2女和1名7歲男童，皆受到輕傷，所幸並無生命危險，但所有人都受到極大驚嚇。

警方指出，四車駕駛酒測值均為零，莊男與前方同向車輛未保持安全距離，車禍發生當下疑似又因一時恍神，才會突然撞上前方車輛，導致這幾四車連環撞的嚴重意外事故。6名傷者分別送往員林基督教醫院和員生醫院急救，詳細事故原因仍需調查釐清。

(中時 )