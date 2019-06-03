台中市大業國中學生許樂獲得今年總統教育獎。（教育部提供）

台北市私立方濟高中學生陳冠文，2歲時診斷出患有中度自閉症，3歲時仍完全沒有語言，叫他沒有反應，也不會與人互動。眼神空洞，沒有學習動機，時常活在自己的世界裡。但經過10幾年的努力，他在音樂及游泳方面表現相當出色，獲今年總統教育獎。

總統教育獎自2001年設立至今，已邁向第19個年頭。今年總統教育獎定於7月5日假總統府大禮堂舉行頒獎典禮，國小、國中、高中、大專組共計56位獲獎學生，將由總統接見並親自頒贈獎座獎金以資勉勵。

獲獎的陳冠文，小時候患有自閉症，如果打斷他的重覆性或儀式行為，就會尖叫、自傷。他從小就密集接受職能、物理、語言、水療、感覺統合等治療，瘦弱的身軀在頭皮上插滿20根針，強忍痛苦密集治療、漸漸開口發音，但所有學習都需要比一般孩子花上好幾倍的時間。

經10幾年努力，陳冠文以比別人具有更大的堅持度及耐力，把不可能化為可能，在音樂和游泳方面展現絕佳的天賦，獲得2018年維也納全國音樂大賽菁英獎鋼琴高中組決賽第一名、亞洲盃國際音樂大賽古典鋼琴青年組第一名及2016年全國身心障礙國民運動會游泳項目一金三銀一銅，100公尺仰式金牌。

另位得獎者台中市立大業國中學生許樂，1歲9個月時，醫生檢查出雙耳先天重度聽損，便與助聽器分不開。6歲做了電子耳手術，家中背負龐大手術費用，但在適應新輔具及長時間口語訓練後，5年時間終於讓她可以自己說話。

許樂求學過程，因吵雜環境中，電子耳接收到訊息哄哄聲響，讓她很難融入團體一起討論，她站在一旁默默承受許多冷漠的眼光，久久個性變得自卑，不愛說話。升上國中，父母鼓勵她從運動中獲得健康與自信，她加入田徑隊，生命中的轉捩點於此改變。

從無聲到自卑、懵懂到勇敢可以站上全國中等學校運動會的競技舞台，與一般生共同競爭，許樂格外珍惜上天為她開啟人生的另一扇窗。目前她是2019年世界聽障青年運動會培訓隊選手，將參加11月香港舉辦的亞太聽障運動會，希望可以為國家奪下金牌，期待在2021年聽障奧運會中締造佳績。

(中時 )