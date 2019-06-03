馬林魚3日對戰教士，左投陳偉殷在第6局登板，投了兩局失1分，終場馬林魚以9-3大勝教士。陳偉殷本季第15次登板，但只是第4次在領先時登板，可能是因為領先多達7分，所以總教練麥汀利(Don Mattingly)比較放心。此戰在教士主場，殷仔除了不慎被敲陽春炮，其餘6位打者都沒上壘。

靠著全壘打連發，馬林魚前5局就以7比0分大幅領先，特別是捕手阿法洛(Jorge Alfaro)單場4打點，讓先發投手理查茲(Trevor Richards)投滿5局就退場坐等勝投。陳偉殷登板花了9球解決兩人，接著今年首度碰上老戰友馬恰多(Manny Machado)。

過去在金鶯，馬恰多幫了陳偉殷很多忙，但是此戰各為其主，兩人展開激鬥。陳偉殷先搶到兩顆好球，馬恰多十分頑強，不時出棒把陳的好球破壞掉(界外)。投到第8球兩好三壞，陳偉殷以一顆滑球突襲好球帶成功，馬恰多揮棒落空遭三振！這是陳偉殷初次三振馬恰多，兩人總計4次對決，馬恰多有1安打、2打點、1三振。

第7局陳偉殷被右打瑞福洛(Hunter Renfroe)敲出陽春炮，這位老兄就是上月代打敲出逆轉滿貫炮的英雄。瑞福洛今日雙響炮，教士3分全是他打的，殷仔後面的隊友也遭其毒手。總計陳偉殷2局28球(19球好球)，自責分率略降至8.18。

(中時電子報)