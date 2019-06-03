莊姓攝影師3年前透過網路邀約外拍模特兒到摩鐵拍照，莊男要求對方到浴室脫衣泡澡然後加以性侵，事後她傳訊求莊男不要再傷害別人；最高法院維持高院判決，斥責莊男陷入傳統教育半推半就的性文化，被害人說不要就是不要，將他依強制性交罪判刑4年確定。

莊男在2016年7月中在臉書通訊軟體的社群網站結識從事模特兒工作的女被害人，同年10月9日，他開車從台中北上到約定會合地點搭載她，一同前往新北市土城區的汽車旅館，他要求她到浴室泡澡放鬆，被害人誤以為要在浴室拍照，便脫去衣服泡澡。

莊男尾隨進入藉口按摩摸肩，遭被害女子拒絕，他才默默離開，不久她泡完澡裹著浴巾坐在床邊等侯莊男拍照，他竟強拉她上床強行性侵，之後還要求繼續拍照，要她看鏡頭、擺姿勢及變換動作。

新北地院將莊男判刑4年，他上訴否認性侵，辯稱性交後對方仍同意讓他拍攝性感照片，高院檢視照片發現，被害人遭性侵後不敢反抗，只能屈從他但她面無表情且顯露無奈，莊男犯行明確，將他判處4年徒刑，案經上訴，最高法院駁回定讞。

(中時 )