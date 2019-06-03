由於多演出反派角色，因而被列為香港影壇四大惡人之一，並以電影《古惑仔》系列中「基哥」一角，在台灣廣為人知的港星李兆基，2日因肝癌擴散到肺部病逝，享壽69歲。

肝癌飲食大原則：均衡、天然、新鮮、清淡

1.避免醃漬類或發霉的食物及生食

「病人最常問的，就是到底該怎麼吃？」台大醫院癌症防治中心腫瘤個案管理師黃純莉曾在接受《康健》訪問時指出，肝癌病人的飲食原則和一般人相同，首重均衡飲食，食材必須新鮮、天然並採清淡烹調。

由於肝臟已經生病了，因此要避免食用會增加肝臟負擔的食物，例如加工食品（罐頭、香腸、臘肉、火腿等）、醃漬品，以及因保存不當易產生黃麴毒素的食物，例如花生或花生製品、豆瓣醬、豆腐乳、臭豆腐、起司等發酵食物，以及發霉的米或穀類等。

台灣氣候潮濕，買米時應挑選真空包裝、小包裝，吃完再買新的，避免穀物因為保存不當遭受黃麴毒素感染。平常煮飯菜也最好當餐就吃完，否則食物放太多天會不新鮮或發霉。

此外，很多人罹癌後嚴格執行生機飲食，該不該跟？「只要均衡、天然、新鮮，就是最好的護肝飲食，」黃純莉並提醒，肝病及肝臟移植患者應避免吃生食，避免感染。

2.若有食道靜脈瘤，避免食用堅硬或粗糙的食物

為什麼會產生食道靜脈瘤？當肝硬化或肝腫瘤侵犯到門靜脈時，會造成門靜脈堵塞，使得來自腸胃道的血液無法順利進入肝臟，只好逆流到食道及胃的表淺靜脈，因此逐漸形成食道及胃的靜脈曲張，也就是靜脈瘤。

由於靜脈瘤管壁薄且軟弱，一旦壓力升高，便會引發破裂出血。

因此，這類病人應選擇軟質易消化的食物，避免過冷、過熱、刺激性太強，以及太硬或粗纖維的食物，例如葉菜類的梗、竹筍、蘆筍、堅果類、芭樂等，糙米飯也要煮軟一點、嚼細一點再吞下去，避免食道靜脈瘤破裂出血。

3.攝取足夠蛋白質。若肝機能不佳，蛋白質應限量

肝臟是人體合成蛋白質的主要器官，只要肝機能良好、沒有併發症的肝癌患者，每天應攝取足夠的蛋白質，建議量為每天每公斤體重攝取1.2～1.5公克。

手術過後的患者採高蛋白高熱量飲食原則。至於嚴重肝硬化或晚期肝癌的患者，若有肝昏迷現象，建議採低蛋白飲食，可從每公斤體重0.5～0.7公克開始調整，再視病人恢復的情形逐漸增加。

奶類及植物性蛋白質（穀類、豆類及其製品）優於動物性蛋白質，因為植物性蛋白質含氨量較少且含高纖維，可促進腸道蠕動，加速含氨的廢物排出體外。

4.嚴重肝硬化的患者，應控制水分及鹽分攝取

如果是輕微肝硬化，也沒有水腫、腹水的肝癌患者，不必特別限制水分的攝取。

但如果是嚴重肝硬化的患者，已出現水腫、腹水等症狀，建議每日水分攝取量應控制在1000～1500cc（包括食物中的水分、開水、牛奶、果汁、湯等）。

除了水分限量以外，患者也應該限制鈉的攝取，否則體內水分的蓄積會更嚴重。烹煮食物時，不妨用檸檬、蔥、薑、蒜、胡椒調味，少放鹽巴。避免吃罐頭、醃漬類、番茄醬、運動飲料、冷凍餐包、洋芋片、豆乾、油麵、麵線、雞精、內臟類等高鈉食物。

5.應戒酒、勿亂吃保健食品，以免增加肝臟負擔

酒精及其代謝產物有可能傷害肝細胞。男性每天喝酒超過60公克、女性超過20公克，就有可能罹患酒精性肝炎。以酒精濃度40％的威士忌、白蘭地為例，男性每天喝超過150cc，女性超過50cc，就會造成肝傷害。

雖然少量喝酒不會影響這麼嚴重，但每個人對飲酒的份量與頻率拿捏不同，而且長久累積下來，對已經生病的肝臟會變成負擔，建議還是別碰酒精為妙。

保健食品部份，無論是維他命或各式保肝產品，原則上都不建議病人自行服用，因為目前沒有足夠的臨床證據證實這類產品的保肝功效，部份產品甚至還會傷害肝臟功能。

如果有人送保健食品、自己也想吃的話，建議與主治醫師討論後再服用，因為有些病人的肝功能已經異常，如果吃下某些成分恐增加肝臟負擔，進補不成反傷身。

有不少肝癌病人會求助中醫，黃純莉建議應尋求合格的中醫師，並且讓西醫醫師知道你有在服用中藥，這麼做除了能避免藥物交互作用，也能使醫師協助你追蹤監測肝功能變化。

切記不要自行購買來路不明的中草藥，接受肝臟移植後的病人因有服用抗排斥藥，更不能亂吃補品。

但感冒生病時，別因為擔心吃藥而不敢去看醫生，黃純莉就碰過有病人感冒延誤治療，反而引發肺炎。

6.食慾差不妨少量多餐，別讓吃飯成為壓力

由於肝癌晚期的病人會有腹脹、腹水、食慾不振等症狀，因此，該怎麼讓患者願意多吃點東西，也成為家屬最頭痛的事之一。

黃純莉提醒，家屬應避免每餐都準備太豐盛的飯菜，因為病人真的沒胃口，看著滿桌菜餚壓力很大。

也不要拘泥於一天三餐，這時最好採取「少量多餐」策略，每兩、三個小時就吃一點東西，例如蒸蛋、果汁等，盡量把一整天要攝取的營養素分散到每一餐。

肚子脹的時候，避免吃會產氣的食物，例如未加工過的豆類、地瓜或牛奶等。

如果體力還好，不妨散散步走一走，能促進腸胃蠕動，改善脹氣、增進胃口。

最近天氣逐漸轉熱，肝癌病人的飲食仍要採取清淡烹調。此外，由於成分、功效尚不明，不建議患者喝青草茶。

《康健》提醒您，飲酒過量，害人害己。

★中時電子報關心您：開車不喝酒、喝酒不開車！

★中時電子報關心您：飲酒過量，有礙健康！

(中時電子報)