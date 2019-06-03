高雄市府力推路平專案人民有感，其中鐵路地下化後拆除大順陸橋，3月中開放快車道通車，但民進黨市議員黃文益今在議會怒轟，為搶快通車，不顧施工品質，造成路面高低差15公分，負責監督的副市長李四川罕見動怒，飆罵「說話要憑良心」。

黃文益質疑，大順陸橋拆除後，路面有縫隙，慢車道、快車道之間的道路差，為何無法一次性完成？李四川拉高分貝說，當天通車講很清楚，要做旁邊側溝所有排水改善，再一次鋪好15公分，自己沒有亂講，「從沒在議會動怒過，因為你一直誣賴我」。

李四川強調，「我當30幾年公務人員，希望你講這些話手要摸著良心」，要黃看看所有施工團隊的努力，「你拜託我們鋪路，結果卻在議會修理我們，有這樣的議員嗎？我從來沒看過！」

高雄市議長許崑源跳出來緩頰，「鋪路（成績）1萬個市民，1萬個稱讚」，上任5個多月來，路平做了1、200條，要黃文益不要如此批評。黃雖然被關了麥克風，仍不斷叫囂，強調自己沒有在修理任何人。許看不下去直說，「今天就搞清楚狀況，沒關係，就辯論！」

李四川指出，大順陸橋通車，先通快車道要讓交通先通，所以降挖現在的15公分，旁邊會去做側溝，之後再將路面一次整個鋪平。韓國瑜見李罕見動怒，還伸手拍拍他肩膀要他息怒。黃文益則重申，「我沒否決副市長講的話，我只是告訴你通車品質要趕，也請一次性規畫好」。

韓國瑜休息時間受訪時表示，道路5個月來已經鋪了133條，講心裡的話，他韓國瑜領導的新巿府團隊，對於路平專案，對於清水溝是非常重視的，但現在好像被汙名化，認為做得不夠札實。

去年高巿府在前朝的時候花了十幾億，現在的錢這麼的少，巿政府的財政這麼困難，擠出了這些經費，就是希望高雄巿民有平安回家的路，鋪了133條路，做了非常、非常認真，這點希望議會的議員能夠看清楚。

會不會認為對議員不尊重？他說，高巿府的新團隊真得一心一意為人民打拚，他覺得副巿長李四川，前面講拆橋的時候，已經講得非常完整，而是被扭曲、攻擊或批判，他30幾年公務人員，無法忍受像這樣的批評，因為他非常認真的在做事情，他只是要表述這一點。

(中時 )