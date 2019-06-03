聽說最近有一台125機車討論度極高，漂亮的價格帶、優異的CP值、男女通吃的車型…從內裝到外型統統都是討論的熱話題！到底是哪台機車這麼威？不但網路人氣滿滿、竟然還可以同時得到超過50位媒體人一致的盛讚？今天就來揭曉答案吧，別再嫌125機車愈來愈貴了，認識它之後保證就此改觀！

【男女通吃！都會新平價輕跑：SYM Z1 Attila】

答案揭曉，最近在網路上引發熱議、同時有許多媒體人關注的就是它：三陽SYM Z1 Attila！對男性而言呢，挑車就像挑另一半一樣重要，內外兼備才能愛得長長久久！流線型外觀設計散發出強烈的率性風格，騎乘時全身就能散發一股自我個性的氣息；裝備講究，最棒的就是它的「前後雙碟CBS連動剎車系統」、汽車等級H4新頭燈，秒打趴同價位車款！對女性而言呢，挑車可是要比機車更機車！從機車座位的高低適不適應、車身的輕盈感夠不夠、容不容易輕鬆架車、車廂的置物空間夠不夠大…統統都是挑選的關鍵，一個堅持都不能少！

男性和女性挑選機車的標準大不相同，但這台SYM Z1 Attila的諸多優勢卻能同時獲得男女消費者的一致青睞，相當具有話題性。

【SYM Z1 Attila安全感提升、CP值提升】

SYM Z1 Attila能迅速引發熱議，最棒的就是它的「CBS連動剎車系統」做了全新改版，相較於沒有CBS的機車剎停距離少了39%，簡單來說就是它有效的減少了剎停的距離，只要使用左邊的後剎車就會連動到前剎車，讓它的安全度迅速提升到另一個層次！當然，功能配備這麼完整的機車，最強的就是它的價格帶了，大家狂讚的「CP值」可不是蓋的！過去大家一直討論「125機車好像愈來愈貴?」但SYM Z1 Attila打破這項迷思，同樣堅持高規格但只要6萬初的價格，如果再享有政府二行程汰舊換新補助金的話，更是可以最低58,700元(不含牌險)的價格擁有它！這價格實在太霸氣了啦，絕對可以在125機車市場中開出亮眼成績！

SYM Z1 Attila的「CBS連動剎車系統」做了全新改版，有效減少剎停距離，安全度迅速提升到另一個層次。

而如果你是剛出社會的新鮮人，想買新車又怕負擔太大，貼心的SYM Z1 Attila也為你設想周到了，推出「首賣分期方案：12期0利率」，真的減輕許多年輕人的負擔，甚至在分期第一個月還不需要繳車費時就可以先拿到SYM加碼的3,000元購車金補助，真的是太佛心了~也就是因為以上這些超值優惠，讓SYM Z1 Attila不但網路話題十足，同時也受到超過50位媒體人的一致好評，瘋狂盛讚：「這台CP值超高，有車就快Buy！」快點來聽聽大家怎麼說～

SYM Z1 Attila推出「首賣分期方案：12期0利率」，減輕許多年輕人的負擔，同時還有3,000元購車金補助，詢問度極高。

【旺旺傳媒JUN LIU】：「我的工作性質需要長時間在外面拜訪客戶，平常也習慣以機車代步，對我來說除了省油很重要以外，再加上最近女兒剛出生、等她長大後也會有接送的考量，安全性也是同等重要，Z1 Attila有同時達到我最在乎的這兩個點，CP值也高，值得推薦！」

 【荃心廣告Yuchuan Wang】：「說真的我一直覺得125機車愈來愈貴、真的有點買不下去耶，不過仔細比較過後，Z1 Attila的配備及CP值真的不錯，我精算之後發現如果加上政府補助只要５萬多欸，真的可以考慮把我那台騎了15年的老歐兜麥換掉了！」

 【ITHOME林瑋】：「對我來說機車是很重要的代步工具，騎車上路催油門的順暢感、剎車時的感受都很重要！Z1 Attila我試騎過真的不錯，而且它這一次升級CBS和雙碟的改版，感覺安全度也提升了，這樣的規格跟售價我覺得可以喔！」

 【投石機廣告Jill】：「我屬於嬌小型的女生，身高不到160，很害怕那種硬漢型的125，真的對我來說負擔太大、太重了！但是Z1 Attila是很輕盈的125，車長剛好、座位高度也很OK，停駛時，我的雙腳還可以碰到地面，感覺很自在！停車時停車、立車都很輕鬆，輕巧的車體對我來說真的太重要了～」

 【旺旺傳媒KK CHEN】：「我喜歡機車只要稍微加一點油，就可以有超強的馬力，Z1 Attila車型輕巧不會笨重，非常適合我，也很適合隨時載女朋友出去兜風，它的雙避震效果也不錯，兩個人坐很舒適！」

 【PIXNET KEN LO】：「我的身高超過180，比較在意前置腳踏空間是否能讓我感覺到騎乘時的自然舒適感，不然如果又放了東西之後，整個就太擁擠了！SYM Z1 Attila腳踏空間長度超過25公分，空間夠大對我來說很舒服，我覺得這個地方過關了！」

 【NextMedia MATT WONG】：「我是個喜歡騎機車兜風的人，特別是在彎曲小道上享受奔馳的快感，Z1 Attila相當的靈活與刁鑽，在快速翻轉時顯得相當犀利而且輕鬆，不需要刻意的擺動龍頭，就能輕鬆轉彎，我覺得很棒！晚上騎車出門，頭燈亮不亮也很重要，它的汽車級新頭燈我覺得很讚，超亮！」

 【中國時報家崴】：「我是安全駕駛，騎車很謹慎，畢竟騎機車大家都說是人包鐵，所以我很喜歡Z1 Attila的CBS連動剎車系統，面對道路緊急狀況，只要左手單手剎車，就會自行分配前後輪的剎車力道，輔以前後雙碟，使我非常有安全感！車子夠好才能把細節做得精緻！」

 【凱洛JR廣告Woody Liang】：「進入職場第四年，想要換好一點的機車但是希望價格不會太昂貴，車子的馬力也要強一點、外觀也要流線時髦一點…我太挑剔了嗎？當然啊，騎乘起來也要很順、很輕鬆才行！我覺得Z1 Attila非常符合我的需求，再加上它現在有12期0利率的方案我覺得負擔瞬間就小很多，比較了一輪125機車後我非常中意它！」

 【旺旺傳媒Wing Huang】：「置物空間超重要的喔！不然下雨天哪塞得進所有的東西？Z1 Attila有過關唷，非常能裝，大頂的安全帽、備用雨衣都放得進去！而且最酷的是它還有USB快充充電座，再也不用擔心手機沒電的問題、或是得隨身攜帶行動電源，真的是太方便啦！」

聽完最挑剔的媒體人分享以後，大家是否都覺得今年換車就是它了！這麼一款有guts的機車就是可以給人這樣滿滿的安全感、感覺超靠譜！好的125機車可以騎個10來年都沒問題，選擇有口碑的品牌、車款準沒錯！Z1 Attila絕對可以滿足你的所有需求！

討論度極高的SYM Z1 Attila，漂亮的價格帶、優異的CP值、男女通吃的車型…從內裝到外型統統都是話題！

(中時電子報)