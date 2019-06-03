為保護青少年遠離犯罪危害及誘惑，於6月1日暑期保護青少年「青春專案」正式起跑。（葉書宏翻攝）

新北市新店警分局鑑於毒品態樣五花八門、詐騙手法翻新不斷，於暑期前持續至轄內各院校針對「防制少年涉毒及販毒、防制少年被吸收加入幫派、防制少年參與詐欺集團、防制少年被利用從事色情產業」四大主軸擴大實施加強宣導犯罪預防宣導。

新店警分局長劉炯炫熟知邇來接觸之資訊愈來愈多元，因而誤觸法律之情形也日益增加，如未安排其正當活動釋放壓力，易發生深夜遊蕩、流連網咖及涉足不正場所，再加以同儕影響及誘惑下，易產生偏差行為或誘使逃家、吸（販）毒、濫用藥物等行為產生。

為保護青少年遠離犯罪危害及誘惑，於6月1日暑期保護青少年「青春專案」正式起跑，除加強宣導外，新店警總動員，針對轄內網咖、撞球場等少年易聚集場所，強力執行擴大臨檢、路檢、守望等勤務，淨化青少年成長環境及杜絕少年被害，提供青少年有個快樂、健康的暑假。

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(中時 )