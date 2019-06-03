台中市啟動「警務人員低劑量電腦斷層掃描檢查公益方案」，對於市府德政，義警、交警代表齊聲喊讚。（馮惠宜攝）

空污會不會造成肺癌？雖然醫學臨床上還未證實正關聯，台中市長盧秀燕為實踐競選時政見，3日宣告啟動「警務人員低劑量電腦斷層掃描檢查公益方案」，示範階段計有2200名交警、義警以及民防警察等空污高曝露人員納入篩檢，參與的15家醫院則無償提供檢查，不但可早期篩檢、早期發現，未來這份資料恐成為臨床研究空污與肺癌關連性重要數據。

台中市衛生局、警察局3日上午舉辦記者會，公布這項警務人員大規模肺癌公益篩檢計畫，市長盧秀燕坦承中市空污嚴重，她上任後除強力整治稽查，另對於高曝露的執勤公務人員：義交、警交、義警及民防人員也啟動肺癌篩檢計畫，108年礙於預算未編列，由15家醫院公益贊助，但她相信，這份研究資料相當有價值，她也承諾未來一定會公布結果。

衛生局長曾梓展表示，臨床研究，相較於傳統X光檢查，低劑量電腦斷層掃描可早期發現肺癌，目前自費接受這樣的檢查費用約為3500元到7000元間，他感謝15家醫院提供公益篩檢名額。

(中時 )