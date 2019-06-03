KD salutes his teammates after their comeback win



(via @TSN_Sports)pic.twitter.com/eECk8tCISy — Bleacher Report (@BleacherReport) 2019年6月3日

勇士雖在總冠軍賽G2驚險擊退地主暴龍，把戰局扳成1平，可是此役卻付出相當慘重代價，因為不只「浪花弟」克雷湯普生拉傷大腿，就連替補中鋒盧尼也在上半場左胸挫傷，兩人的提前因傷退場，也讓勇士3連霸之路蒙上不小黑影。

其實勇士今年季後賽一路走來就很不順，考辛斯首輪G2就拉傷左大腿，直到總冠軍賽G1才告傷癒復出，更麻煩的是，杜蘭特在西區準決賽G5自己拉傷右小腿，勇士到現在都沒法確認復出時間，沒想到傷兵問題卻在今天更嚴重了。

克雷湯普生是在G2末節準備跳投時，明顯遭到暴龍後衛丹尼格林刻意干擾，造成他落下時雙腳過度伸展，左大腿後側肌肉不慎拉傷，至於盧尼則在上半場就被里歐納德撞傷胸部，最後確定左胸挫傷，無奈只好提前退場接受治療。

但勇士傷情不僅於此，柯瑞上半場因為感冒影響手感，前6投全部落空，也曾進入休息室治療，伊戈達拉也因頭部撞到馬克蓋索胸口，只好進入休息室檢查是否腦震盪，幸好柯瑞、伊戈達拉兩人咬牙續上，更扮演逆轉贏球的關鍵角色。

可是如此一來，勇士有可能在接下來回到主場的總冠軍賽G3，一口氣缺少杜蘭特、克雷湯普生與盧尼3名主力，只能期望包含庫克、波格特、李文斯頓等替補球員，就跟G2一樣挺身而出，此時就是展現勇士板凳深度的最佳時機了。

因為回顧總冠軍賽G2，要不是庫克末節連進兩顆三分球，暴龍恐怕早已追上或超前，波格特也在內線接連爆扣得手，及時提供火力支援，所以勇士就算面臨如此嚴重的傷痛危機，還是把G2勝利留住，接下來G3當然也可能做到！

(中時電子報)