仿冒精品集團，與大陸廠商合作生產仿冒品在台透過網路銷售，警方查獲大批仿冒商品（陳淑芬翻攝）

40歲郭姓男子為首的仿冒精品販售集團，在台成立4集團共打出55個臉書粉絲團大肆刊登廣告，火力全開販售各大名牌最新流行服飾百貨，以「特價專區」及「買一送一」等手法吸引消費者下單後，轉由大陸合作工廠仿冒生產，由貨運行偽造發票等資料，連同仿冒品空運來台送貨收款，自104年起2年內不法營業所得高達新台幣8千多萬元。台中地檢署依違反商標法等罪，起訴郭男集團成員等24人。

起訴書指出，有違反商標法前科的郭男，與大陸廠商及貨運行合作，尋找各大名牌及潮牌服飾最新流行款式，拍照傳給大陸合作廠商，進行開版、仿製，或由貨運行向大陸其他廠商訂貨，取得仿冒「UNDER ARMOUR」、「Ray-Ban」「BURBERRY」、「ADIDAS」、「CHANEL」等各大名牌的服飾、精品等貨源。

郭男招攬成員經營郭本集團，並以相同經營模式成立旗下趙、詹、吳等3個子集團，共先後成立55個臉書粉絲團，大肆刊登廣告，佯稱「美國代購商品，附發票」及「本商品為專櫃代購，附發票及簽單」等宣傳，強調是「真品」來取信消費者，並以「特價專區」及「買一送一」等手法來吸引撿便宜的消費者。

集團將消費者訂單直接轉給大陸的合作廠商，由貨運行偽造假發票及刷卡簽單，並將仿冒品及假發票等一併空運來台，並由台灣的貨運公司運送給消費者，並收款。郭男指定收款的帳戶，在2015年8月至2017年8月期間短短的2年內，共進帳8千零70萬餘元。

警方在2016年12月間起，先後3次搜索郭男住處、倉庫，共查獲2600多件仿冒商品及現金24萬餘元。據了解，郭男經營大型仿冒商品集團，夫妻生活富裕，住在七期豪宅，進出開進口車。台中地檢署依違反商標法等罪名，起訴郭男及旗下成員共24人。

(中時 )