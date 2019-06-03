台北城市科大學生黃彩瑄以「仙度瑞拉」翻糖作品，獲得泰國廚藝賽銀牌。（台北城市科大提供）

「2019 TUCC泰國國際廚藝挑戰賽」成績在6月1日晚間揭曉，台北城市科大學生獲2銀5銅，其中烘焙學程大一生黃彩瑄則有公主夢，以「仙度瑞拉」翻糖作品拿下銀牌；餐管系大四生蕭仁孟，以「伴我成長-台灣傳統之美」翻糖作品拿下銀牌，由於他的作品而讓台灣傳統文化之美被全世界看見。

泰國國際廚藝挑戰賽（TUCC）是亞洲重要廚藝賽事之一，每年都吸引各國優秀廚師競技，2019年共有泰國、台灣、韓國、馬來西亞、柬埔寨、菲律賓、印尼、越南、巴基斯坦等國的廚師菁英參加，競爭激烈。

獲得銀牌的蕭仁孟從小生長在宜蘭，小時候3C產品不盛行，常和大人參加各式節慶儀典，尤其是歌仔戲成了伴他長大的重要元素，因此為了傳遞了傳統文化及生活樣貌給全世界欣賞，他做出「歌仔戲」翻糖作品，兩個戲劇人物在舞台上，還特意捏出幾個小娃兒在台下駐足看戲，他的作品讓征服了評審。

蕭仁孟表示，自己有一個小小的夢想，希望將這樣專屬於台灣的文化之美分享給全世界。雖在比賽過程中時常必須通宵熬夜專注製作，要克服體力與耐力來完成這作品，他仍感謝師長用心栽培指導，才能讓他完成童年回憶「歌仔戲」以翻糖捏塑結合在作品中，是他這場賽最重要的意義。

另一銀牌得主黃彩瑄以立體故事書的概念「仙度瑞拉」翻糖作品拿下銀牌，每個女孩心中都有個公主夢，都在尋找屬於自己的幸福，故事中的仙度瑞拉也是，不管過程多麼艱辛，仍努力追求自己的夢想，透過這個作品，她想告訴全世界，自己也和「仙度瑞拉」一樣勇敢追夢。

帶隊出國比賽的烘焙學程主任李國溢表示，比賽獲獎是一種榮耀，更是過程中努力之下的肯定，學生透過對烘焙的熱情化成為實際的作品，得以持續自己的興趣與夢想，並與世界各國選手交流，擴展視野，不只建立自信同時也有助未來就業力的培養。

(中時 )