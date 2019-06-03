犀利人妻飆罵小三「髒女人」獲得法官認證，認為人妻所說是事實，法律沒理由處罰說實話者，撤消原本公然侮辱罪、罰金5000元，改判人妻無罪。

張姓公務員外遇鄧姓女子老公，遭高等法院判賠20萬。鄧女去年4月跑去張女住處門口罵「髒女人」、「你這個公務員是這麼骯髒」、「你這種髒女人」、「你敗壞社會善良風氣」等語，被依公然侮辱罪起訴，簡易判決判鄧女有罪、罰金5000元。

鄧女不服提起上訴，判決書指出，鄧女坦承有說「髒女人」等語，但堅決否認公然侮辱，因為張女和她老公外遇，在她的認知下，他們的行為就是骯髒的、敗壞社會善良風俗的，她只是說出事實。

新北地院合議庭認為，如非出於實質惡意之陳述，因發表意見之評論者，不具有公然侮辱之實質惡意，縱使尖酸刻薄，批評內容足令被批評者感到不快或影響其名譽，仍屬於憲法所保障言論自由之範疇，除不成立誹謗罪，亦不成立公然侮辱罪。

而鄧女稱「髒女人」等語，是針對婚外情等具體行為事實，提出主觀且與事實有關連的意見或評論，並非毫無意義之謾罵，更非故意杜撰子虛烏有之事，難認定鄧女有公然侮辱的惡意。

(中時電子報)