打韓後民調下滑13％ 王浩宇自爆不選立委了

時常黑高雄市長韓國瑜的桃園市議員王浩宇，自爆他打韓後民調下滑13%，因中壢是深藍選區，他只能放棄選立委。但王浩宇被多方人馬狂嗆民調下滑不是因為打韓，而是抹黑造謠。桃園市議員詹江村也在臉書表示「打韓不會造成民調下滑，是因為你打韓的時候，連累了鄭文燦」，並嗆王浩宇「連民進黨都討厭你」。

詹江村說，「打韓不會造成民調下滑，是因為你打韓的時候，連累了鄭文燦，造謠韓國瑜在北農的時候天天喝酒。你真是哪壺不開提哪壺，連累你乾爹被我爆，年輕的時候，不止天天喝酒，而且喝的還是花酒。害你乾爹鄭文燦必須馬上跟你切割，說你是自走砲，你的民調當然馬上下滑，因為民進黨也討厭你啊！」

其實王浩宇的不受歡迎紀錄還包含PTT八卦板，王浩宇在2009年時被PTT八卦板公告「本站不歡迎ipobar及王浩宇相關人士」，據《維基百科》，PTT官方站長當時公告「本站不歡迎ipobar及王浩宇相關人士」，認定王浩宇長期利用不同帳號散發「假消息」，即起禁止他發文。由於站方全面封殺王浩宇，使其名不可說，因此王浩宇又被網友稱為「PTT佛地魔」。

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(中時電子報)