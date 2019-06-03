監察委員高鳳仙及高涌誠去年彈劾時任新北檢察官的詹騏瑋，指責他違反辦案程序起訴陳建國偷竊，導致陳男自殺死亡；職務法庭勘驗超商監視器發現，陳男穿著確實與竊賊相同，且綜合事證陳男當時已達起訴門檻，詹騏瑋並無監委所指情節重大的情形判免懲戒。

監委彈劾指稱，2013年6月26日深夜11點多，一起全家便利商店失竊遊戲光碟案，遭起訴的陳建國並非竊嫌，真正犯嫌另有其人，當時偵辦過程不僅有諸多明顯瑕疵，負責偵辦員警粘男及檢察官詹騏瑋辦案違失，致陳男覺蒙冤無處申冤而自殺身亡，應受懲戒。

職務法庭由公懲會委員長石木欽任審判長、受命法官簡色嬌、陪席法官張國勲及林婷立、陳欽賢共組合議庭審理，經調查發現檢方偵查時證人指證陳男為竊賊，且陳男在案發當時戴鴨舌帽等與竊嫌相似、陳也在遭竊超商附近，陳也有玩網路遊戲且前往超商買點數。

此名，職務法庭表示，竊賊行竊後騎自行車丟棄贓物空盒，陳男案發當晚也有騎自行車，綜合這些事證綜合考量，詹騏瑋認定陳男已達犯罪嫌疑重大而提公訴，並無濫行起訴情事，因為沒有監委指稱違反檢察官辦案及倫理規範情節重大情形，判詹男不受懲戒確定。

新北市員警粘峻碩部分，經公務員懲戒委員會審理後認為，他輕忽陳的權益及對陳有利的情形，損及警察良好信譽，判決將他懲戒休職1年。

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