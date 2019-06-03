苗栗縣議員鄭聚然嗆館長陳之漢，只要願意用自己的錢捐60萬給南庄國中，就叫他一聲爸，沒想到館長一口氣答應，說捐就捐，更曬出1張放棄金剛直播60萬「斗內」收入的證明書，意外讓他的直播價碼曝光，館長並自爆，「這個月賺了90萬的斗內，又捐出去60萬，我替小朋友感謝各位。」

鄭聚然日前在議會，針對酒商捐款南庄國中一事直言「誰給我錢就是爸媽」，網紅「館長」陳之漢則在網路直播開嗆：「我匯款10萬給你，叫個3天爸爸來聽！」鄭聚然30日回嗆「只要館長用自己的錢捐60萬給南庄國中，我就代表性叫他一聲爸」。

不料館長昨晚大動作反擊，在臉書表示「60萬我捐，爸不用叫了，爾後你自稱賣國賊即可」。館長接著曬出1張放棄金剛直播60萬「斗內」(Donate)收入的證明書，預計6月5日出款，他並在直播上自爆：「這個月賺了90萬的斗內，又捐出去60萬，我替小朋友感謝各位，沒有各位我也不能講話那麼大聲、有份量。」

館長PO出權利放棄聲明書。(翻攝自飆捍臉書)

(中時電子報)