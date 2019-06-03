台中35歲林姓男子日前騎車違規左轉，被巡邏員警攔下盤查，經查發現渠有多項毒品前科，員警詢問還有無吸毒時，林男還辯稱早已戒掉惡習，大方掏出口袋物品要警方查看，不料！警方隨即發現1小包2級毒品安非他命毒品，男子下一秒立馬合掌求饒，哀求員警放他一馬，保證下次不敢了！

台中市警察局第三分局健康派出所警員鍾易蓉巡邏時在台中市南區福平街時，發現1部機車違規左轉，警方遂向前攔停盤查。經查林姓駕駛有多項毒品前科，員警質問渠是否還有沾染吸毒惡習時，林男辯稱自己早已戒毒，大方同意警方查看口袋物品，卻秒打臉自己的說詞，隨即在褲子口袋裡發現1小包0.58公克的2級毒品安非他命。

林男立馬合掌求饒，稱自己是單親爸爸，因為經濟壓力大，才會使用毒品紓壓，拜託員警放他一馬，保證下次不敢了！員警堅定的告訴林男：「幾次都一樣！」勸他回頭是岸，別再成為孩子最壞的榜樣，全案偵詢後依毒品危害防制條例罪嫌，將林嫌移送偵辦。

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(中時 )