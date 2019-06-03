新北市永和警分局2日晚間8時起執行區域聯防「擴大臨檢」。（葉書宏翻攝）

新北市永和警分局2日晚間8時起執行區域聯防「擴大臨檢」。（葉書宏翻攝）

新北市永和警分局2日晚間8時起執行區域聯防「擴大臨檢」。（葉書宏翻攝）

暑假期間將至，為防制街頭暴力，保護青少年避免遭受毒害，斷絕治安污染源，淨化社會治安，展現警察打擊犯罪決心，新北市永和警分局2日晚間8時起執行區域聯防「擴大臨檢」。

針對轄內KTV、PUB、網咖及汽車旅館等易滋事場所加強臨檢，並在轄區重要聯絡道路及聯絡臺北市交通橋樑要道，共同執行區域聯合路檢、盤查勤務，以淨化暑前青少年成長環境。

永和警分局為強化本專案執行，除動用本身警力外，另新北市政府警察局刑事警察大隊、少年警察隊、婦幼警察隊、保安警察大隊特殊任務編組、警犬隊等近百名警力，在轄區各可疑場所及重要道路點位，同步執行實施臨檢及路檢勤務，以防止幫派危害，維護地方治安。

執行區域聯防之「擴大臨檢」，將以強制作為處理鬥毆案件，如發生街頭鬥毆事件，分局接獲民眾報案，立即調度優勢警力，指派幹部到場指揮，遇有現行犯，則以強制力逮捕，或依警察職權行使法帶回駐地管束，以即時消弭鬥毆現場。

另涉案人若已逃逸者，立即調閱監視錄影畫面，以車追人，通知相關人到案說明，防止後續報復行為。如對傷害等不提告案，仍依社會秩序維護法究辦，情節重大者報請檢察官指揮偵辦，以違反刑法傷害、毀損、聚眾鬥毆等罪，移送地檢署偵辦。針對毒品查緝則以人為中心追緝毒品源頭，以量為目標消弭毒品存在。

永和警分局長謝宗宏表示，有決心更有信心防制轄內聚眾滋事、危險駕車及緝毒案件，並以「防制街頭暴力、斷絕治安污染源，不要打架、打贏送法院，打輸送醫院」；「飆歌、飆舞、不飆車」；「拉K一時 ，尿布一世，反毒才有型、毒品零容忍」詼諧之標語來加強宣導，展現警察維護治安之決心，讓青少年與市民有更優質的安居環境。

★中時電子報關心您：保護自己、遠離毒品！

(中時 )