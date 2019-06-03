桃園市新移民女性關懷協會2日在桃園77藝文町舉辦「無國界粽香傳情創意走秀」，泰國新移民介紹家鄉粽子屬於甜粽，用糯米和椰漿製成。（賴佑維攝）

每逢佳節倍思親，端午節將至，不少新住民因為家庭無法返家。桃園市新移民女性關懷協會2日在桃園77藝文町舉辦「無國界粽香傳情創意走秀」，各國新住民分享自己家鄉粽子，也一起聯繫感情。

其中泰國的粽子以泡過椰漿的糯米製作，並以芭蕉葉包裹。整年都可以吃，另外在喜慶、祭祀時，粽子也是常用的物品。越南則是用糯米、綠豆仁、豬肉製作粽子，此外越南還區分南越為四角粽、北越為四方粽。印尼則因為以伊斯蘭教信徒為主，因此有別其他國家多用豬肉作為餡料，而是以糯米、雞肉為內餡。

新住民關懷協會理事長楊慧青指出，藉著端午節前夕，讓新移民分享家鄉味，也與姊妹交流品嘗各國粽子，讓新住民一解思鄉之情。另外包含泰國、越南、緬甸、印尼、廣西、廣東的新住民，都穿著家鄉傳統服飾與會。她也安排端午走秀，讓民眾認識東南亞各國的服飾風格。

桃園文化局長莊秀美也到場DIY粽子，她說，桃園新住民人口約5萬8000人，是全國第4多，希望新住民在桃園，也能彷彿就像在家鄉一樣生活。

(中時 )