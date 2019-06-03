嘉義市一名7旬獨居婦人養貓當毛小孩照養，貓咪頸部帶著項圈繩子出去放風，不料繩子被纏住，貓咪動彈不得哀號求救，婦人救貓徒勞無功，求助警方，員警許博隆學螃蟹走路，側身鑽進不到50公分寬的暗巷救貓脫困，婦人再三感謝。

嘉義市警二分局南門派出所長高世賢及警員許博隆日前接獲通報，共和路、民族路附近一處民宅有貓受困，飼主求助，他們趕到現場發現，老婦人將家中飼養的貓咪放出籠子外，貓咪脖子上繫有繩圈卻未固定繫上，而是讓貓咪拖著隨處走動。

當天家門打開，沒有欄杆或任何阻絕設施，貓咪跑出門外，溜到住家旁的防火巷內，無巧不巧，貓咪脖子上的繩圈就套進老舊荒廢的塑膠水管中，水管長約6公尺、固定於牆壁上，貓咪越想掙脫卻遂越套越深，老婦人想拿剪刀將繩圈剪斷，但防火巷窄小，無法靠近貓咪。

經警方察看地形，防火巷深約10餘公尺，寬僅約50公分，只有一個窄小的出入口，員警許博隆側著身子如螃蟹走路，小心翼翼鑽進防火巷，把貓咪的圈繩從水管中拉出來，成功救援貓咪，老婦人頻頻向警方表示感謝，貓咪也「喵、喵」叫了好幾聲，似乎也向警方說謝謝。

警方提醒老婦人要將貓咪繫在固定處所，或設置柵欄等防逃設施，給貓咪一個安全活動的環境，以免毛小孩走失。

(中時 )